Burun Estetiğiyle Tıkanıklık Tedavisi

Burun estetiğiyle ideal burun şekline sahip olunabilirBurun estetiği cerrahisi burun şeklini, yüzün diğer özellikleriyle dengeli bir hale getirerek hem işlevini hem de estetik görünümünü artırır. Burun en göze çarpan yüz özelliği olduğundan, hafif bir değişiklik bile görünüşü büyük ölçüde iyileştirebilir. Ameliyattan önce, hastanın hangi değişimin mümkün olabileceğinin yanı sıra prosedürün sınırlamaları ve riskleri hakkında açık ve gerçekçi bir anlayışa sahip olması çok önemlidir.Deri tipi, etnik köken ve yaş cerrahın ameliyat öncesi değerlendirmesi gereken faktörler arasında olacaktır. Ağır solunum bozukluğu vakaları dışında, genç hastalar genellikle burunları tam olarak gelişimini tamamlayıncaya kadar uygun aday değildir.Ameliyat süreciGörünür olmayan burunun içinde insizyonlar yapılır. Burun estetiğinde iki farklı tip vardır. Açık ve kapalı rinoplasti. Açık rinoplastide burun deliklerini ayıran deri bölgesinde kesik yapılabilir. Kapalı rinoplastide ise burun deliklerinin içinde kesik açılabilir. Ardından her iki teknikte de altta yatan kemik ve kıkırdak, burnun yeni şeklini oluşturmak için şekillendirilir. Cilt, burnun yeni çerçevesi üzerine yeniden örülür ve tüm kesikler kapalıdır.Ameliyat tamamlandıktan sonra yeni şekillendirilmiş burun çerçevesini yerinde tutmak için burun üzerine küçük bir bant yerleştirilir. Günümüzde tampon kullanımı pek tercih edilmez. Bunun dışında sargı ya da alçılama teknikleri de kullanılmamaktadır. Ek destek için küçük dahili silikon ateller uygulanabilir ve genellikle 7 gün sonra çıkarılır.HedeflerRinoplasti çok büyük bir burnu küçültebilir, çok geniş bir burnu daraltabilir, çarpık bir burnu düzeltebilir, kemerleri yok edebilir, burun ucu yeniden şekillendirebilir ve daha genç bir görünüm için burun ve üst dudak arasındaki açıyı iyileştirebilir. Burun tıkanıklıklarının solunum ve sinüs problemlerine neden olduğu hava akışını arttırabilir. Ayrıca, istenmeyen bir özellik düzeltildikten sonra endişeleri azaltır ve kişinin özgüveni artırabilir.İyileşme süreciRinoplasti çok detaylı bir prosedürdür. Nihai sonuç, büyük ölçüde cildinizin nasıl iyileştiğine bağlıdır. Hedef en kısa sürede, en uyumlu ve en sağlıklı buruna kavuşulmasını sağlamaktır. Burun estetiğinde deri dokusu ve kalınlığı çok önemlidir.Rinoplasti 2 ila 3 saat arasında sürer ve genellikle genel anestezi altında hastanede yapılır. Tam günlük aktivitelere ameliyattan birkaç gün içinde, hafif egzersize bir hafta içinde, yoğun egzersize 3 hafta içinde tekrar başlayabilir ve temas sporları, dalış veya ağırlık kaldırmaya ise 6 hafta sonra devam edebilir. Ayrıca, iyileşme günü 8. gününe kadar (uçakla bile) seyahat edebilirsiniz ve 6 hafta sonra burun köprüsüne gözlük takılabilir.Kalan hafif şişlik birkaç hafta sürebilir ve son iyileşme cildinizin kalınlığına ve kalitesine bağlı olarak değişerek yaklaşık bir yıl sürebilir.Op. Dr. Güncel Öztürk