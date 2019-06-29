29.06.2019 16:30
Haberler » Politika » Haber

Burundi 2020'de seçime gidiyor

Burundi 2020

Doğu Afrika'da bir ülkesi Burundi'de 20 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı açıklandı.

Doğu Afrika 'da bir ülkesi Burundi 'de 20 Mayıs 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı açıklandı.

Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Burundi'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Mayıs 2020'de gerçekleştirileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunzizanın sürpriz bir şekilde yeniden aday olmayacağını açıklaması ülkede sürpriz bir şekilde karşılanmıştı.

Burundi siyasi ve güvenlik krizi içinde

Burundi 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ciddi bir siyasi ve güvenlik kriz içinden geçiyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2005 yılından bu yana Cumhurbaşkanı olan Nkurunzizanın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olması muhalif ve aktivistler tarafından tepkilere yol açmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi verilerine göre 2015 yılından bu yana yaşanan şiddet olaylarında en az bin 200 kişinin hayatını kaybetti.

Öte yandan 400 bin kişinin evinden olduğu ve ülkenin farklı bölgelerine göçmek zorunda kaldığı biliniyor. - BUJUMBURA
Kaynak: İHA
Afrika , Cumhurbaşkanı , Burundi , Politika

Son Dakika Haberleri
17:13 Demokrat Parti Batman teşkilatı 3. Olağan Kongresi gerçekleşti
16:41 Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
16:29 Burundi 2020'de seçime gidiyor
16:06 CHP'li belediyelere sıkı takip
16:06 Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası 20. Olağan Genel Kurulu
16:03 Geçici orman işçileri, çalışma sürelerinin uzatılmasını bekliyor
15:45 Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması