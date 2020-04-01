Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.

01.04.2020 05:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:32
Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü
Doğu Afrika ülkesi Burundi 'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Kovid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.
Açıklamada Kovid-19 ile mücadele ve halkı bilinçlendirme kampanyalarının devam ettiği, virüsün bulaşma riskini azaltmak için sağlık ve hijyen kuralarına uyma gerekliliğine vurgu yapıldı.
Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Tanzanya, Burundi, Afrika, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim Haberler
Karantinadan çıkan vatandaşların bilet isyanı: 3 katı para verdim
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı Haberler
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı
İngiltere’de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Fatih Altaylı’dan ünlülere ’Hayat Eve Sığar’ sitemi: Öyle eve babam da sığar Haberler
Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' sitemi: Öyle eve babam da sığar
Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

05:46: Fas'ta Kovid-19 vaka sayısı arttı - Haber 05:36: ABD Başkanı Trump : "Önümüzdeki 2 Hafta çok tehlikeli" - Haber 05:32: Burundi'de ilk Kovid-19 vakaları görüldü - Haber 05:04: Katar'dan, "Yemen'deki Husileri desteklediği" suçlamalarına tepki - Haber 04:44: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20'ye çıktı - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır - Haber 23:04: İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haber 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber