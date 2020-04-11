Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burundi'de Kovid-19 nedeniyle "gol sevinciyle sarılmak" yasaklandı

Afrika ülkesi Burundi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol maçlarında oyuncuların gol sevinciyle birbirlerine sarılmalarına yasak getirildi.

11.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:10
Burundi'de Kovid-19 nedeniyle
Afrika ülkesi Burundi 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol maçlarında oyuncuların gol sevinciyle birbirlerine sarılmalarına yasak getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Burundi Futbol Federasyonu, futbol birinci ve ikinci liglerinin bazı tedbirler altında devam etmesi yönünde karar aldı.
Federasyon, stadyumlarda hijyen önlemlerinin alınması ve sosyal mesafeye uyulması için maçlara alınacak seyirci sayısının düşürülmesini kararlaştırdı.
Futbolcuların tokalaşmaları, golleri sarılarak kutlamaları yasaklandı, hakemlerin futbolcularla konuşurken aralarındaki mesafeyi korumaları istendi.
Sağlık Bakanlığı da maçlara alınacak seyircilere girişte ellerini yıkama ve ateş ölçtürme zorunluluğu getirdi.
Burundi'de şu ana kadar sadece 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Futbol Federasyonu, Burundi, Afrika, Futbol, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››Burundi'de Kovid-19 nedeniyle 'gol sevinciyle sarılmak' yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:41: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 01:40: Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber 01:38: Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu - Haber 01:38: Destici'den " yasağa uyun" çağrısı Açıklaması - Haber 01:37: Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu (2) - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi - Haber