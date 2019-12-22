Haberler » Güncel » Burundi'de sel ve heyelanlarda 12 kişi öldü - Haber

Burundi'de sel ve heyelanlarda 12 kişi öldü

Burundi'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

22.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:06 Burundi'de sel ve heyelanlarda 12 kişi öldü
'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kamu Güvenliği ve Afet Yönetim Bakanlığı, eski başkent Bujumbura'nın kuzeyinde dün gece boyunca yağan yağmurun, dağ yamaçlarında toprak kaymalarına ve 20'den fazla evin yıkılmasına neden olduğunu duyurdu.
Bakan Alain Guillaume Bunyoni, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan evlerin enkazında şu ana kadar 12 cesede ulaşıldığını belirtti.
Göçük altında halen onlarca kişi bulunduğu aktaran Bunyoni, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
Bunyoni, su taşkını ve heyelanlarda en az 30 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşarak, evleri sağlam olan Bujumbura sakinlerinden evi yıkılan komşularına yardımcı olmalarını istedi.
Ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletinde de seller nedeniyle en az 200 evin yıkıldığı belirtildi.
Öte yandan yağmur ve sellerden evleri yıkılan çok sayıda mağdur ailenin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşlarının barındığı Burundi'deki göçmen sığınma kamplarına doğru yola çıktığı ifade ediliyor.
Aralık ayının ilk günlerinde, ülkenin kuzeybatısındaki Cibitoke eyaletindeki Mugina kentinde şiddetli yağışlar heyelana neden olmuştu. Cibitoke'de 38 kişi, Bujumbura'daki sellerde de 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Burundi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20   Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Haber
19:19   4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Haber
19:18   Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Haber
19:18   Mersin-emine demir'in kardeşi ablam öldürülmekten korkuyordu - Haber
19:18   İzmir-kontrolden çıkan tır şarampole devrildi 1 ölü - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:52   Lastiği patlayan hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
16:49   Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Haber
22.12.2019 19:22:44