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Burundi'de toplu mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısı bulundu

Burundi'de 1972'deki Tutsi soykırımından kalma toplu mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısının bulunduğu bildirildi.

27.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:42
Burundi'de toplu mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısı bulundu
Burundi 'de 1972'deki Tutsi soykırımından kalma toplu mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısının bulunduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Doğruluk ve Uzlaştırma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, hükümetin, 1972'de Hutu etnik grubunu hedef alan olayların aydınlatılması için ocak ayında başlattığı çalışmalar kapsamında, 7 gündür Nyabunyovu bölgesinde kazı yapıldığını belirtti.
Bölgedeki Muremera tepelerinde yapılan kazıda 3 toplu mezarın ortaya çıkarıldığını kaydeden Ndayicariye, araları toprakla ayrılmış üst üste olan mezarlarda 750 kişiye ait ceset kalıntısının bulunduğunu ifade etti.
Şubat ayında da Karusi bölgesindeki 6 toplu mezarda 6 bin 32 kurbana ait ceset ve kalıntılar ile on binlerce mermi bulunmuştu.
4 binden fazla toplu mezar bulundu
Burundi hükümeti 2014 yılında, ülkeye 1885'te sömürgecilerin gelmesinden iç savaşın anlaşmayla bittiği 2008'e kadar yaşanan şiddet olaylarını incelemek amacıyla komisyon kurmuştu.
Komisyon, şu ana kadar ülke çapında 4 binden fazla toplu mezar ve 142 binden fazla ceset buldu.
Burundi'de 1972'de Tutsiler ile Hutular arasında başlayan çatışmalarda, Tutsilerin ordunun desteğiyle 500 binden fazla Hutuyu katlettiği belirtiliyor.
Hutu ve Tutsi etnik gruplarından oluşan Burundi'de 1993'te başlayan iç savaşta da 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Burundi, Güncel

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