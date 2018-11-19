Buse, Evine Balkondan Girmek İsterken 7'nci Kattan Düşüp Öldü (2)- Yeniden

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:47



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:47

ADANA'da anahtarını unuttuğu için 7'nci katındaki dairesinin balkonuna merdiven boşluğundaki camdan geçmek isterken düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Buse Kurt'un (21) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 8 yaşındaki kardeşi Reyhan, ablasının kendisine hediye ettiği kırmızı tacı sokak köpeğine takarak cenazeyi bekledi.Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, gece arkadaşı Oğuz G. ile eve gelen Buse Kurt, anahtarını içeride unuttuğu için zile basıp kardeşleri Reyhan (8) ve Mücahit'in (18) kapıyı açmasını bekledi, ancak kardeşleri uyanmadı.ANAHTAR PASPASIN ALTINDAN ÇIKTIİddialara göre daireye girmek için merdiven boşluğundaki camdan evin balkonuna geçmeye çalışan genç kız, dengesini kaybedip 7'nci kattan aşağıya düştü. Sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buse Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.Dairede incelemelerde bulunan polis ekipleri de anahtarın paspasın altında olduğunu belirledi. Genç kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Oğuz G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.ABLASININ HEDİYE ETTİĞİ TACI KÖPEĞE TAKTIBuse Kurt'un olay sırasında annesi Fatma Kurt'un bir hasta ziyareti için Batman'da olduğu, babası Ramazan Kurt'un ise Mersin'de çalıştığı öğrenildi.Genç kızın otopsinin ardından cenazesini almak için morga yakın akrabaları geldi. Buse Kurt'un hayatını kaybettiği sırada evde uyuyan kız kardeşi Reyhan, çevredeki bir köpeği severek kendisini teselli etti. Akrabaları tarafından cenaze aracının uzağında tutulan küçük kız, ablasının kısa süre önce kendisine hediye ettiği kırmızı renkli tacı sokak köpeğine takarak uzun süre köpeği sevdi.Genç kızın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.- Adana