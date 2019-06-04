Buse Narcı, Bali'den yaptığı cesur paylaşımlarla ağızları açık bıraktı

Yazın gelmesini fırsat bilen ünlüler sezonu açmak için gözde tatil yerlerinde soluğu aldılar. Bikinili paylaşımlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkaran ünlüler paylaşımlarıyla takipçilerini de tatillerine ortak ediyorlar.

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPTI

Son olarak bir süre özel hayatıyla gündeme gelen Özcan Deniz ve Sinan Akçıl'la kısa süreli bir aşk yaşayan Buse Narcı'dan cesur tatil paylaşımı geldi. Endonezya'nın Bali adasında tatil yapan Narcı, bol bol fotoğraf paylaşıyor.

SAÇLARINI KISA KESTİRİP SARIYA BOYADI

Bali'de tatil yapan Narcı, bikinili pozuyla kafaları karıştı. Oldukça fit görünen Narcı'nın fotoşop yaptığı düşünüldü. Narcı'nın saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatması da dikkat çekti.

DEV YILANLA POZ VERDİ

Öte yandan dev bir yılanla çekilen fotoğrafı ağızları açık bıraktı.