- Buse Naz Çakıroğlu: "Olimpiyatlarda altın madalya almamak için hiçbir neden yok"Milli Boksör Buse Naz Çakır:"Yüreğini bizim için ortaya koyan devletimizin ve Mehmetçiğimizin arkasındayız""Manevi olarak çok büyük ve anlamlı bir devletin sporcusuyuz""Dünya Şampiyonası'na giderken amacımız her kiloda neler yapabileceğimizi görmekti"

ANKARA - Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpiyatlarda altın madalya almamak için hiçbir neden yok" dedi.Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Gümüş madalya kazanan Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Dünya şampiyonasına giderken amacımız her kiloda neler yapabileceğimizi görmekti" şeklinde konuştu."Manevi olarak çok büyük ve anlamlı bir devletin sporcusuyuz"Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Bu sene Ocak ayından bu yana 9-9.5 aydır kamplardayız. Çok yoğun bir dönem geçirdik. Birer ay arayla Avrupa ve dünya şampiyonası. Gittiğimiz yerlerden 2 altın bir final ile geri döndük. Dünya şampiyonasına giderken amacımız her kiloda neler yapabileceğimizi görmekti. Yapabileceklerimizin üzerine ekleyerek Mart ayındaki kota maçlarına ve olimpiyata öyle gitmek istiyorduk. Olimpiyatlarda altın madalya almamak için hiçbir neden yok. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Bu kadro inançlı bir kadro. Biz birbirimize çok inanıyoruz. Olimpiyata gidip madalya alabileceğimize inanıyoruz. Gerçekten manevi olarak çok büyük ve anlamlı devletin sporcusuyuz. Bayrağı temsil etmek keşke herkese nasip olsa. Önemli olan elimizden geleni yaptığımıza emin olmamız. Barış Pınarı Harekatı'nda yüreğini bizim için ortaya koyan devletimizin ve Mehmetçiğimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA