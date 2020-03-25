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Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu belirtti.

25.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:56
Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu belirtti.
Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi, daha iyi olacak biliyorum. Bugün biz aile fertleri duygusal olarak pek iyi değiliz ama olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, evde kalmaya devam edin." ifadelerini kullandı.
Önceki gün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim, hastanede tedavi görüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Fatih Terim, Buse Terim, Spor

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