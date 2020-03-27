Buse Terim'den açıklama: "Babamın durumu iyiye gidiyor"
Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi devam eden babası Fatih Terim'in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
27.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:05
Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi devam eden babası Fatih Terim'in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler: Fatih Terim, Koronavirüs, Buse Terim, Güncel