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Buse Terim'den açıklama: "Babamın durumu iyiye gidiyor"

Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi devam eden babası Fatih Terim'in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

27.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:05
Buse Terim'den açıklama:
Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi devam eden babası Fatih Terim'in sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Terim, Koronavirüs, Buse Terim, Güncel

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