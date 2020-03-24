Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: 'Umuyorum ki çok güçlü çıkacak' - Spor

Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: "Umuyorum ki çok güçlü çıkacak"

- Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: "Umuyorum ki çok güçlü çıkacak" Korona virüs tedavisi devam eden Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında.

24.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:11
- Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: "Umuyorum ki çok güçlü çıkacak"
İSTANBUL - Korona virüs tedavisi devam eden Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.
Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Babasının tedavisinin olumlu seyrettiğini belirten Buse Terim, çektiği videoda şunları söyledi:
"Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek... Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız." Buse Terim’den babasının durumu hakkında açıklama: ’Umuyorum ki çok güçlü çıkacak’

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: "Umuyorum ki çok güçlü çıkacak"
Etiketler : Fatih Terim, Buse Terim, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi Spor
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi
G.Saray’ın eski kalecisi hayatını kaybetti Spor
G.Saray'ın eski kalecisi hayatını kaybetti
G.Saray TFF’ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur Spor
G.Saray TFF'ye ateş püskürdü: Basiretsizler, bu skandalın sorumlusudur
Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator
Dünya Terim’i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı Spor
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim’in son durumu Spor
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu

Son Dakika Spor Haberleri

15:00: Aytemiz Alanyasporlu futbolcular antrenmanları bireysel yapacak - Spor 14:58: Güney Kore'de milli takım tesisleri koronavirüs tedavi merkezi yapılacak - Spor 14:54: Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi - Spor 14:50: Amed Sportif Faaliyetleri zor günler bekliyor - Spor 14:50: Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi - Spor 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:48: Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti - Spor 13:33: Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur - Spor 12:59: Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı - Spor 12:15: Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin - Spor
Loading