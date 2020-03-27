Buse Terim'den Fatih Terim açıklaması: Daha iyi ve iyiye gidiyor

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumuyla ilgili olarak kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Terim'in son durumunu paylaşan Buse Terim, tecrübeli teknik adamın durumunun daha iyiye gittiğini söyledi.

"DAHA İYİ VE İYİYE GİDİYOR"

Daha güzel haberler vereceği günü iple çektiğini ifade eden Buse Terim Bahçekapılı, "Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için, daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" şeklinde konuştu.