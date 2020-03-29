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Buse Terim'den Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, başarılı çalıştırıcının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi.

29.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:50
Buse Terim'den Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, başarılı çalıştırıcının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor" dedi.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son testlerinin negatif çıktığı ve yakın zamanda taburcu olacağı yönünde çıkan haberlere tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Terim, Koronavirüs, Buse Terim, Spor

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