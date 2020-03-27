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Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü bu günlerde reklam yapan Buse Terim'i eleştirdi.

27.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:45

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı reklam paylaşımı nedeniyle topa tutuldu. 23 Mart Pazartesi gününden bu yana özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören babasının sağlık durumunu açıklayan Buse Terim, daha sonrasında ise sosyal medya hesabından kendi alışveriş sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşım sonrası Terim'i yerden yere vurdu. Twitter kullanıcıları "Millet can derdinde Buse Terim reklam peşinde" sözleriyle Buse Terim'i eleştirdi.

Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

"NEFESİM DARALIYOR" DEMİŞTİ

Buse Terim, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." demişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Etiketler: Fatih Terim, Buse Terim, Instagram, Spor

Haberin Videosu :

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu

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Haberler ›› Spor ››Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor
Yorumlar (9)
ŞEYMA SUBAŞI:Buse, cim kolonya ve tuvalet kağıdı sektörüne el at bu sıra o işte para var
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MEHMET ÇEVİRGEN:Fatih hasta gecmiş olsun kızı medyada sanki reklam yapıyor medyada alet oluyor dünyada binlerce hasta varken sanki hastalık kızının elinde sanki babamı kimseye yedirtmem dercesine genede geçmiş olsun Allah şifa versin
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ARMANDO:Allah’ın cahilleri hayat devam ediyor ve bizler de mümkün olduğu kadarıyla işimize gücümüze devam etmek zorundayız. Buse terimin çalışmaya devam etmesi üzgün olmadığı anlamına mı gelir. Bu profesyonelliktir. Siz anlamazsınız.
Cevap Yaz 0 1
İÇİM DARALIYOR:imPARAtor kızı. . . . olur böyle şeyler. . . . . Belli oldu bu sezon ZORLU geçecek. Para kazanamayacağızzzzzzzzzzzzz
Cevap Yaz 0 1
FATİH ASRLAN:Önce babanın paralarını bir bitir .
Cevap Yaz 1 2
NE BU:kiz calisiyor ne var bunda???
Cevap Yaz 14 2
MUSTAFA51:Bi müddet satış yapmasa, Açlıktan Ölmez herhalde.
1 4
KEMAL:Babasının kızı
Cevap Yaz 1 10
THE:Buse terim üzülme yavrum babacigin rahmetli olunca paraları cukkalarsin
Cevap Yaz 1 5

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