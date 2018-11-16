16 Kasım 2018, 22:11
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23 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Buse Tosun, Dünya Şampiyonu Oldu

23 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Buse Tosun, Dünya Şampiyonu Oldu

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonasında mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0'la yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 1-0 yenen Buse Tosun, dünya şampiyonluna ulaştı.

DHA
16 Kasım 2018 Cuma 22:11



YORUMLAR (6)
TÜRK KOMANDO: Helal olsun gurur duyuyoruz sisinle.
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DÜRBÜNLÜ: kıyafetine ne demeli..? Güreş bayanların işi değil,,gitsin fabrikada çalışsın,,müslümanlar bu konuda çok uyanık olmalıdır..ahirette hesap veremeyiz..!!
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