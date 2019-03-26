Buse Varol, Alişan'ın Organize Ettiği Sürpriz Doğum Gününde Gözyaşlarına Boğuldu

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un 29'uncu yaş günü için bir otelde parti düzenledi. Eşinden bu kadar büyük bir sürpriz beklemediğini söyleyen Buse Varol, doğum günü pastasını üflemeden önce gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çok sayıda ünlü isminde katıldığı partide doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Buse, duygusal anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda anne olan Buse, oğlu Burak'ın kırkının çıktığını söyleyerek "Allah'ın bana en güzel hediyesi" dedi. Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Varol'u eşi Alişan sarılarak sakinleştirdi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL YAŞI"

Varol sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşarak Alişan'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Hayatımın en güzel yaşı... Yol arkadaşım, ruh eşim, kalp ortağım, aşkım, canımın içi kocacım, güzel kalplim, evimin direği, gözümün nuru... Diğer yanımda canımın parçası, nefesim, oğlum ikinizi de çok seviyorum. Harika bir yaş oldu benim için. Tek dileğim sağlıkla beraber yaşlanmak sizinle... Çok kalabalıktık. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu paylaştınız benimle... Bugün gelen mesajlara, aramalara da tekrar teşekkür ederim, ne güzel insanlar biriktirmişim. Hoş gel 29"

7/24 YAYIN YAPACAKLAR

Öte yandan 2. Sayfa programının yapımcısı Timuçin Güner, yeni açtığı YouTube kanalında Alişan ve Buse'nin evine kamera taktırarak ve 7/24 yayın yapacaklarını söyledi. Çift bu görüntüleri YouTube üzerinden yayınlayacak.