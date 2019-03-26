26 Mart 2019, 12:11
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Buse Varol, Alişan'ın Organize Ettiği Sürpriz Doğum Gününde Gözyaşlarına Boğuldu

Ünlü türkücü Alişan, dün akşam eşi Buse Varol'un doğum günü için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Varol, eşinin sürprizinde pastasını üflerken gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol'un 29'uncu yaş günü için bir otelde parti düzenledi. Eşinden bu kadar büyük bir sürpriz beklemediğini söyleyen Buse Varol, doğum günü pastasını üflemeden önce gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Çok sayıda ünlü isminde katıldığı partide doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Buse, duygusal anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda anne olan Buse, oğlu Burak'ın kırkının çıktığını söyleyerek "Allah'ın bana en güzel hediyesi" dedi. Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Varol'u eşi Alişan sarılarak sakinleştirdi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL YAŞI"

Varol sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve oğluyla fotoğrafını paylaşarak Alişan'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Hayatımın en güzel yaşı... Yol arkadaşım, ruh eşim, kalp ortağım, aşkım, canımın içi kocacım, güzel kalplim, evimin direği, gözümün nuru... Diğer yanımda canımın parçası, nefesim, oğlum ikinizi de çok seviyorum. Harika bir yaş oldu benim için. Tek dileğim sağlıkla beraber yaşlanmak sizinle... Çok kalabalıktık. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumu paylaştınız benimle... Bugün gelen mesajlara, aramalara da tekrar teşekkür ederim, ne güzel insanlar biriktirmişim. Hoş gel 29"

7/24 YAYIN YAPACAKLAR

Öte yandan 2. Sayfa programının yapımcısı Timuçin Güner, yeni açtığı YouTube kanalında Alişan ve Buse'nin evine kamera taktırarak ve 7/24 yayın yapacaklarını söyledi. Çift bu görüntüleri YouTube üzerinden yayınlayacak.

Buse Varol, Alişan, Magazin



YORUMLAR (9)
ZATEN BU EVLİLİKLE ÇOK ŞEY FEDA ETTİ: Bari arada sevinsin garibim.
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FOXBAT: tamam şhow dünyasındasın anladık ta eşine de gösteriş bulandırmasaydın be ali bey başbaşa en kral kutlamadır bence
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KİMM: 2 ay sonra boşanırlar
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ÜFFFFFF: antipatiklik diz boyu.
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YIGIT MUHTAC OLMUS KURU SOGANA: SARAY TV DEN YANI TRTDEN BÖLÜM BASI 25 BIN TL ALIYOR ALISAN
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