Buse Varol, Alişan ve Demet Akalın'ın Barışması Hakkında İlk Kez Konuştu

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Tektaş, eşi Alişan ile Demet Akalın'ın 6 yıl sonra barışmasından Ece Erken'e kadar tüm merak edilen soruları cevapladı.

"DEMET'LE BARIŞMALARI BENİ ŞAŞIRTTI"

Güzel oyuncu, Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar sonra barışmasıyla ilgili ilk kez şunları söyledi: "Onların barışması beni şaşırttı. Bir yandan da Demet'in 'Burak'ın ağlama videosu gördüm ve dayanamadım' demesi beni de duygulandırdı. Tabii ki de sevindim. Alişan'a neden küstüklerini bile sormadım. Barıştıkları çok iyi oldu."

"ALİŞAN KİMSEYLE KÜSMEDİ"

Alişan ve Demet Akalın'ın yıllar sonra barışmasına sevinenlerin yanı sıra tepki gösterenlerde oldu. Ece Erken, yakın arkadaşı Alişan'ın mahkemelik olduğu Demet Akalın'la barışmasına tepki göstererek Alişan ve Buse Varol'u Instagram'dan silmişti. Bu konu hakkında da konuşan Tektaş, "Alişan kimseyle küsmedi. Oğlu Eymen'le hastaneye tebriğe falan geldiler. Doğumdan sonra konuşamadık. Yaşananlar beni üzdü. Hayatta inişler çıkışlar vardır. Biz kimseye küsmedik Ece'nin yeri bizde çok ayrı. Herkes kendi yaptığı şeyden sorumlu. Ece, Alişan'ın arkadaşı ben hayatlarına sonradan dahil oldum." dedi.

"BURAK'A 1 MİLYON TL YATIRMADIK"

Oyuncu, yeni doğan oğlu Burak'a hesap açtıkları yönündeki iddialar içinde "Burak'a hesap açarak 1 milyon TL falan yatırmadık. Burak'ın adına ilerde bir yatırım illa olur, onun için çalışıyoruz. Hediye tabii ki geldi. Kim ne yaptı ne aldı diye bakmadık." şeklinde konuştu.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULUYOR

Doğum kilolarından hızla kurtulan ve eski fit haline yavaş yavaş dönmeye başlayan Buse, hamileliği boyuncu 27 kilo aldığını doğumdan sonra 17 kilosunu verdiğini söyledi.

ECE ERKEN, ALİŞAN'I SİLDİ

Ece Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın'la barışan yakın dostu Alişan'ı sosyal medya hesabında takipten çıkardı. Erken, Alişan'a "Mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim içi kırgınım. İnsan olmak kuruş ile değil duruş ile ölçülür." diyerek sitem etti.