Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Alişan'la evlendiğinden bu yana magazin dünyasının yakın takibinde olan Buse Varol, doğumdan sonra verdiği kilolarla dikkat çekti.
İMAJ DEĞİŞTİRMİŞTİ
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol gün içerisinde sık sık Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan Varol, son paylaşımında fit görünümüyle takipçilerinin beğenisini topladı.
KISA SÜREDE BEĞENİ TOPLADI
Doğum sonrası kilolarını hızla verip, fit vücuduyla düşman çatlattı. 21 kilo verdiğini açıklayan Varol'un, son fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte o fotoğraf;