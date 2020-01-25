Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti

Türkiye , dün akşam saat 20.55'te Elazığ 'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. 2018 yılında ünlü türkücü Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol ise bu acılı günde sosyal medya hesabı Instagram'dan eskiden çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı ise kısa sürede tepki çekti.

HERKES DEPREM PAYLAŞIMI YAPARKEN O KENDİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde birçok vatandaş hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu ve binlerce kişinin acısını paylaştığı olayda Buse Varol'un kendi fotoğrafını paylaşması ise takipçilerini kızdırdı.

TEPKİ YORUMLARI YAĞDI

Varol, depremi öğrendiğinde Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yaparak "Geçmiş olsun Elazığ. İnşallah can kaybı yoktur" dedi. Bu paylaşım dışında depreme sessiz kalan Varol, eskiden çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Varol'un fotoğrafının altına "Türkiye'nin neyin peşinde sen neyin peşindesin", "En azından bugün yapmasaydın", "Yazıklar olsun" ve "Takipten çıkıyorum" gibi yorumlar yaptı.

FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİ

Fotoğrafı paylaştığı andan itibaren binlerce tepki mesajı alan Buse Varol, paylaşımını 25 dakika içinde kaldırdı. Varol konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İşte Buse Varol'un paylaşımına gelen bazı yorumlar: