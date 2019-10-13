Haberler » Spor » Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

13.10.2019 16:06
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.
Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.
Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:37 Güneysu Uluslararası MTB Cup, 2020 olimpiyatlarını etkileyecek
13:46 Spor'un en'leri ödüllerini aldı
10:48 Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı
08:50 Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
11:34 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
12:05 Ampute Milli Takımı kalecisi Selim Karadağ'ın mutlu günü
08:52 Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu
13.10.2019 17:47:21