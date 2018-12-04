Bush'un Ölümü Nedeniyle Kosova'da 1 Günlük Yas İlan Edildi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
, 5 Aralık Çarşamba
günü, eski ABD
Başkanı George H.W. Bush'un ölümü sebebiyle yas günü ilan ettiğini açıkladı.
Kararın, Bush'un Kosova özgürlüğüne katkısına devlet ve yurttaşlık saygısının bir işareti olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dairesi tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, Kosova Cumhuriyeti
devlet bayrağı, Kosova'daki tüm devlet tesislerinde, ülke içinde ve dışında, yarıya indirilecek. - Tabak
Haşim Taçi,Cumhurbaşkanı,Kosova
04 Aralık 2018 Salı 17:54