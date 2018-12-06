Business class ve tarifeli seferler Nisan 2019'da başlıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 14:50



06 Aralık 2018 Perşembe 14:50

Business class ve tarifeli seferler Nisan 2019'da başlıyorİZMİR - 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları ile birlikte business class ve tarifeli seferlerin Nisan 2019 itibariyle başlayacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi açılışına katıldı. Açılış töreni sonrası yaptığı stant ziyaretlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarında Türk Hava Yolları ile birlikte business class tarifeli seferlerin nisan 2019 itibariyle başlayacağını kaydetti. Bakan Ersoy, "İlk etapta 67 haftalık uçuş olarak planlanmıştı ama Türk Hava Yolları ile görüşmeye devam ediyoruz. İnşallah bu sayı 80'i geçecek. Her yıl bunu yüzde 100 artırarak kapasitenin yüzde 10'luk kısmını 5 yıl içerisinde Türk Hava Yolları ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tarifeli ve business class seferler gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi."Türkiye tanıtım stratejisini netleştireceğiz"Turizm alanında eğitim konusunda da adımlar atıldığını ifade eden Bakan Ersoy, 11 turizm meslek lisesinin önümüzdeki yıl itibariyle kolej statüsüne getirileceğini ve burada üç dilde mecburi eğitim verileceğini söyledi. Bakan Ersoy, "Berlin'de de tanıtım ihalesi yapılacak. Onunla birlikte Türkiye tanıtım stratejisini netleştireceğiz. Nitelikli turisti hedef alan bir kampanya düşünüyoruz. Hepsinden ötede turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Bununla ilgili ihaleler gerçekleştireceğiz. Yan özellikleri olan alanları ihalelerle Türkiye geneline yaymaya başlayacağız" diye konuştu."Önemli olan turizmin şeklini değiştirmek"Türkiye Turizm Geliştirme Fonu hakkında da konuşan Bakan Ersoy, "Fon ile ilgili hedefimiz, yılbaşından sonra bunu yasalaştırmak ve özel sektörün Türkiye tanıtımında, Türkiye'nin turizmle ilgili politikalarında fikir sahibi olmasını sağlamak. Türkiye çok eski zamanlardan beri sezona hazır. Önemli olan turizmin şeklini değiştirmek. Farklılaşmaya gidiyoruz. Amacımız sezonu uzatmak, maliyet ağırlık değil gelir ağırlıklı konsepte yönelmek. Bunu yaparsak uzun vadeli turizm politikası ile gelirde ilk 10 turizm ülkesi arasında yer almak ilk hedefimiz" ifadelerini kullandı.