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Business Line: Birleşik Arap Emirlikleri'nden sosyal medya fenomenlerine lisans zorunluluğu

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay hiperdöngü teknolojisi, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya fenomenlerine getirdiği ticari lisans zorunluluğu konuları yer alıyorView on.

08.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:48
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay hiperdöngü teknolojisi, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sosyal medya fenomenlerine getirdiği ticari lisans zorunluluğu konuları yer alıyorView on euronews Business Line: Birleşik Arap Emirlikleri’nden sosyal medya fenomenlerine lisans zorunluluğu

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya
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