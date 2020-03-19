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Business Line: Koronavirüs Dubai'deki iş dünyası ve Cenevre Otomobil Fuarı'nı vurdu

Business Line: Koronavirüs Dubai'deki iş dünyasını vurdu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda öne çıkanlar.

19.03.2020 00:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:13
Business Line: Koronavirüs Dubai'deki iş dünyası ve Cenevre Otomobil Fuarı'nı vurdu
Business Line bu hafta Dubai'de iş dünyasının kalbinin attığı önemli yerlerden Dubai Finans Merkezi'ndeydi. Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iş dünyası da derinden etkilendi.

Bazı uzmanlar bu salgının küresel ekonomide 2.4 trilyon euroyu buharlaştıracağını öngörüyor. İş dünyasına hitap eden özel kulüpler ve eğlence mekanları işletmecileri de salgın sebebiyle iş akışlarını değiştirmek zorunda kaldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Koronavirüs, Dubai, Dünya

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