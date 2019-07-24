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Business Line: Ölümcül kazaların ardından Boeing, siber güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği

Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay iki ölümcül uçak kazasının ardından Boeing'de son durum, siber güvenlik, dijitalleşme ve veri gizliliği konuları yer alıyor

24.07.2019 18:37 Business Line: Ölümcül kazaların ardından Boeing, siber güvenlik ve kişisel verilerin gizliliği
Dünyanın dört bir yanından iş ve yatırım hikayelerinin ele alındığı Business Line programında bu ay iki ölümcül uçak kazasının ardından Boeing'de son durum, siber güvenlik, dijitalleşme ve veri gizliliği konuları yer alıyor.

Eleştirilerin hedefindeki Boeing'den yeni açıklama

İki ölümcül kazanın ardından Boeing 737 Max tipi hava taşıtlarına sefer yasağı getirilmesi havayolu taşımacılığına darbe vurdu. Ekim 2018'de Endonezya'da ve Mart 2019'da Etiyopya'da 'Boeing 737 Max' tipi yolcu uçaklarının düşmesi sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kazaların ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu birçok ülke bu tip uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.
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Boeing 737, Boeing, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

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