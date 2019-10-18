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BUSKİ artık Demirtaş'ta

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın yeni gelişim bölgesi olan ve abone sayısı 27 bin 500'ü aşan Demirtaş'a Abone ve Tahsilat Bürosu kazandırdı.

18.10.2019 09:42BUSKİ artık Demirtaş'ta
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın yeni gelişim bölgesi olan ve abone sayısı 27 bin 500'ü aşan Demirtaş'a Abone ve Tahsilat Bürosu kazandırdı.

Alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bursa'yı daha sağlıklı bir geleceğe hazırlayan BUSKİ, abonelerin hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmet ağını da genişletiyor. Hizmetin en iyisini sunabilmenin gayretiyle çalışmalarını sürdüren Bursa BUSKİ Genel Müdürlüğü, Demirtaş Abone ve Tahsilat Bürosu'nu hizmete açtı. Vatandaşların abonelik ve tahsilat işlemlerini daha hızlı yapılabilmesi amacıyla Demirtaş'ta hizmete alınan Abone ve Tahsilat Bürosu, abonelik ve tahsilat işlemleriyle ilgili her türlü talebe cevap verecek.

Demirtaş Abone ve Tahsilat Bürosu Sakarya Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda toplamda 27 bin 500 aboneye hizmet verecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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