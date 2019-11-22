BUSKİ'de kış hazırlıkları tamam

Kış aylarının yaklaşması ile su baskınları ve taşkınlara karışı tedbir alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik başlattı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla ve kamu kurumu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarına hız verdi.



Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek taşkın ve su baskınlarına karşı önlem alan BUSKİ ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında bulunan mazgallarda temizlik çalışması başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirmesi ve sağlıklı işleyen altyapı ağının oluşumuna yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik çalışması başlattık. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek adına bütün ekip ve ekipmanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.



Gece gündüz çalışma



BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle belirlenen güzergahlarda temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği bilgisini veren Gülenç, "Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulunduran ekipler, gece mesaisi ile trafiği aksatmadan çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sirkülasyonun fazla olduğu çarşı bölgesinde ise ekipler araç geçişinin zor olması nedeniyle çalışmalarına yaya olarak devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında mazgal temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.



BUSKİ'nin gerçekleştirdiği temizlik çalışması ile mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek atıklar tek tek temizlenirken, bu sayede yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA