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BUSKİ'den gece mesaisi

Hizmete aldığı vizyon projelerle su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek konumda bulunan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), şehir merkezindeki bakım onarım çalışmalarına hız verdi.

23.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:37BUSKİ'den gece mesaisi

Gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olmasını göz önünde bulundurarak gece saatlerinde çalışmalarını hızlandıran BUSKİ bakım onarım ekipleri, şehir merkezindeki güzergahlarda kanalizasyon, baca kapakları ve yağmursuyu ızgaralarında çalışma yaptı.

Çeşitli çevresel faktörlerle asfalt kotundan aşağıda kalan rögar kapakları, BUSKİ bakım onarım ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile yeniden eski ve doğru konumuna getirildi. Çalışmalarda sona gelinirken, araç trafiğini tehlikeye sokan rögar ve ızgara kapakları da yapılan operasyon ile onarılmış oldu.


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Kaynak: Bültenler

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