18.07.2019 10:11
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BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir yenisini daha ekledi

BUSKİ laboratuvarları başarılarına bir yenisini daha ekledi

BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

BUSKİ Atıksu Laboratuvarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki neticesinde 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin daha yaşanılabilir bir Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimleri sonucunda gerçekleştirilen belgelendirme tetkikini başarıyla tamamladı. Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren atıksu laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan gözetim ve belge yenileme tetkikleri neticesinde akredite oldu.

BUSKİ atıksu laboratuvarları son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 17 metotta 36 parametre ve 1 atık sulardan numune alımında 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi'ni almaya hak kazandı. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, Güncel

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