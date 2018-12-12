Buski
'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız, bekçiler tarafından yakalandı Bursa
'da bekçiler affetmiyor
BURSA - Bursa'da Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız bekçiler tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde Osmangazi
İlçesinde bulunan Merinos
Kavşağında meydana geldi. Yaya olarak görev yapan bekçi unsurları tarafından karton toplama arabası ile giden bir şahıs durduruldu. Ardından arabanın içerisini arayan ekipler beş adet Buski'ye ait çalınmış kanalizasyon kapaklarını buldu. Olay yerinde etkisiz hale getirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis
Karakoluna götürüldü.
Bursa,Buski
12 Aralık 2018 Çarşamba 08:43