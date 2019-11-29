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BUSMEK kursiyerinden muhteşem sergi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (BUSMEK) sanat ve tasarım alanlarında kurslara katılan Esma Avcı Sakin, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlediği sergi ile tezhip ve minyatür eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

29.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:28BUSMEK kursiyerinden muhteşem sergi
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (BUSMEK) sanat ve tasarım alanlarında kurslara katılan Esma Avcı Sakin, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlediği sergi ile tezhip ve minyatür eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Tekstil sektöründe pazarlama ve kalite yönetim alanlarında 20 yıl boyunca yönetici olarak çalışan Esma Avcı Sakin, sanata duyduğu ilgi ve sevgi sayesinde BUSMEK'le tanıştığını, öncelikle yağlı boya resim kurslarına başladığını söyledi. Daha sonra da geleneksel Türk el sanatlarından tezhip ve minyatüre yöneldiğini ve kendini bu alanlarda geliştirdiğini dile getiren Sakin, "2015 yılında Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda başarı sağlayarak Topkapı Sarayı Müzesi'nde Klasik Türk Süsleme Sanatları Kursu'na girmeye hak kazandım. Adana, İzmir, İstanbul ve Bursa'da çeşitli sergiler düzenledim. Şu anda da Bursa'da çalışmalarıma devam ediyorum. BUSMEK'e, sanat hayatımda önemli bir rol üstlendiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tezhip ve minyatür sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı 44 eserin bulunduğu sergi, sanatseverlerin de büyük ilgisini çekti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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