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BUSMEK maske üretimine başladı

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK, kendi bünyesinde kurulan Önlük ve Maske Üretim Atölyesinde günlük 10 bin maske üretimine başladı.

08.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:25
BUSMEK maske üretimine başladı
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK, kendi bünyesinde kurulan Önlük ve Maske Üretim Atölyesinde günlük 10 bin maske üretimine başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, BUSMEK koordinasyonunda planlanan Büyükşehir Belediyesi Önlük ve Maske Üretim Atölyesinin faaliyete geçtiği duyuruldu. Çift vardiya halinde 26 kişinin görev yaptığı tesiste, günde 10 bin adet maske üretilebiliyor.
Maskenin yanı sıra cerrahi müdahale önlük üretimi de yapılan atölyelerden çıkan ürünleri öncelikle belediyenin ihtiyaçları için kullanacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapasitenin artmasıyla birlikte diğer kurum ve kişilere de maske desteğinde bulunabileceklerini bildirdi.
Maske üretimine salgından sonra da devam edeceklerini duyuran Aktaş, büyükşehir belediyesinin yıllık 150 bin maske ihtiyaçlarının bu atölyeler tarafından karşılanacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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