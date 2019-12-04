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BUSMEK'te kültür harmanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), Türk ve Japon kültürleri arasında köprü görevi gören Uluyama Türk Japon Kültür Derneği ve Japonya Başkonsolosluğu'nu Mesleki Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

04.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:25BUSMEK'te kültür harmanı
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), Türk ve kültürleri arasında köprü görevi gören Uluyama Türk Japon Kültür Derneği ve Japonya Başkonsolosluğu'nu Mesleki Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

Her yıl Türk Japon Dostluk Haftası nedeniyle Uluyama Türk Japon Kültür Derneği ile ortaklaşa organizasyonlar düzenleyen BUSMEK, bu yıl da kökeni 16. yüzyıla kadar dayanan geleneksel bir Japon töreni olan Japon çay seremonisini gerçekleştirdi. içme ve misafirlere ikram noktasında çay içme eylemini sanatsal ve felsefi zenginliklerle birleştirerek bu sunuma farklı bir boyut kazandırın bu geleneği Bursalılara tanıtıldı.

Önce geleneksel çay seremonisinin tarihini anlatan ve sunumunu yapan Sanatçı Akemi Kusayanagi ardından uygulamalı olarak seremoniyi gerçekleştirdi. Akemi, yapılan seremonide bu kültürün onlar için ne anlam ifade ettiğinden de bahsetti. Akemi, "Çay seremonisi Japon geleneksel kültürünün önemli bir parçasıdır. Japonya'da 16. Yüzyıla denk gelmektedir. Aynı zamanda Osmanlı'nın da çok güçlü olduğu zamanlardı. O zamanlarda Sen Rikyu adında bir çay ustası yaşardı. Seremoni özel olarak tasarlanan 'Chasitsu' adı verilen çay odalarında yapılmaktadır. Kişinin alçakgönüllülüğünü vurgulamak amacıyla başını eğerek girebileceği kadar küçük olan odalarda samuraylar bütün derecelerini dışarıda bırakıyorlardı. Chado adı verilen Japon çay seremonisi Zen Felsefisinden ortaya çıkmıştır" dedi.

Sunumun ardından sanatçı Akemi Kusayanagi ile çay hazırlayan BUSMEK kursiyerleri böyle bir deneyim edindikleri için kendilerini çok şanslı hissettiklerini ve Japon kültürünü yakından tanıma fırsatı buldukları içinde mutlu olduklarını dile getirdiler.

Etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e de çay ikram edildi. Çelik, "Farklı bir kültür ve kültürler arası yapılan bu tür etkinlikler bizi milletler olarak birbirimize bağlayan unsurlardır. Ben bugün burada aramızda oldukları için Başkonsolosa çok teşekkür ediyorum ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş adına kendilerini selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında Japon Başkonsolosu Hisao Nishimaki'ye ipek minyatür tablo hediye edildi. - BURSA

Japon, Bursa, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

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