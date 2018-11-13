Busmek'ten Market Çalışanlarına İletişim Eğitimi

13 Kasım 2018 Salı 13:12



13 Kasım 2018 Salı 13:12

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), Onur Market'in Bursa'daki şubelerinde görevli 2 bin personele etkili iletişim eğitimi verecek.30 kurs merkezinde 256 branşta yılda ortalama 30 bin kursiyere ulaşan BUSMEK, hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. Bir taraftan istihdama yönelik kurslarla vasıflı iş gücü yetiştiren, üniversite sınavı hazırlık kursları ile gençleri geleceğe hazırlayan BUSMEK, diğer taraftan özel sektörden gelen eğitim taleplerini de geri çevirmiyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Onur Market arasında imzalanan protokolle, BUSMEK şimdi de market çalışanlarına 'iş ve sosyal hayatta etkili iletişim' eğitimi verecek. Onur Market'in Bursa'daki şubelerinde çalışan 2 bin personele BUSMEK tarafından haftada 8 saat olmak üzere 2'şer haftalık eğitim verilecek.Vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan market personelinin daha kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla düzenlenen eğitimin protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murat Yavuz Gök arasında imzalandı. Başkan Aktaş, BUSMEK'in, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hemen her alanda pozisyonu ister emekli olsun, ister ev hanımı, ister çalışan olsun hayatlara değer katabilmek adına farklı projelere imza atmaya devam ettiğini söyledi. Şehrin dört bir yanında BUSMEK'le alakalı yeni yeni açılımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bugün de perakende sektöründe hizmet veren Onur Market'le iş ve sosyal hayatta etkili iletişim eğitimiyle ilgili protokol imzaladık. Ben bu konuda ciddi bir eğitim açığı olduğuna inanıyorum. Özellikle iletişimin artık çağımızın olmazsa olmazı olduğu noktada, bu eğitimle farklı açılımlar sağlayabileceğiz. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murat Yavuz Gök de Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ve 10 bin kişiye sorularak hazırlanan çalışmada 'Bursa'nın en itibarlı perakendecisi' seçildiklerini söyledi. Bu sonucun Onur Market olarak kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini dile getiren Gök, "Çalışan arkadaşlarımızın müşterilerimizle daha nitelikli iletişim kurmaları açısından BUSMEK'e müracaat ettik. Bundan sonraki süreçte çalışanlarımızın daha kaliteli iletişimle itibarımızı perçinleştireceklerine inanıyoruz. Bu noktada eğitim desteği nedeniyle Büyükşehir Belediyemize ve BUSMEK'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA