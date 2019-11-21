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BUSMEK'ten Üsküdar'da ahde vefa sergisi

BUSMEK filografi branşı öğretmenlerinden Kübra Bayhatun Kaya ve öğrencilerinin "Ahde Vefa" filografi sergisi, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluştu.

21.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:35BUSMEK'ten Üsküdar'da ahde vefa sergisi

Filografi sanatına büyük emekleri olan ve Türkiye'de bu sanatın kök salmasına vesile olan Üstad Saim Devrilmez'e ithafen Ahde Vefa ismiyle açılan sergi 29 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık kalacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, açılış konuşmasında "Değerli Saim hocamızın izinde bu filografi sanatına katkı veren ve geliştiren Kübra hocamız gibi arkadaşlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Kendisinin ve öğrencilerinin ortaya koydukları bu muhteşem eserlerden dolayı hepsini tebrik ediyorum. 2006 yılından bu yana BUSMEK olarak bu branşta 4400 ön başvuru alarak ve 2170 kişiye eğitimler vererek filografi sanatının tanınmasında ve gelişmesinde üstümüze düşeni her zaman yapıyoruz. Yerel ve uluslararası organizasyonlarda daha çok sanatsevere ulaşmak adına sergiler düzenliyoruz. Ayrıca bu sergide gösterdikleri misafirperverlik için Belediyesi'ne de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Üsküdar Belediyesi Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ise, "Bizler Üsküdar'ı tarihin ve kültürün şehri olarak nitelendiriyoruz. Bu minval üzere, konserler, söyleşiler, seminerler, sergiler gibi yüzlerce farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin en güzellerinden biriyle bir aradayız. Değerli Saim Hocamızın mihmandarlığındaki bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek BUSMEK'i ve kursiyerleri tebrik etti.

Serginin açılış kurdelesini, Filografi Üstâdı Saim Devrilmez, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, BBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, BBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü İbrahim Karaman, BUSMEK Koordinatörü Eyüp Arda ve Filografi Öğretmeni Kübra Bayhatun kesti.

BUSMEK Filografi Öğretmeni Kübra Bayhatun Kaya ve kursiyerler Atike Arslan, Ayşegül Yıldırım, Birol Turgut, Cemile Arslan, Filiz Yaman, Hatice Yıldırım Yalavaç, İlhan Gök, Kadriye Arslan, Meryem Bilici, Medine Kazancı, Mehmet Karatepe, Mehmet Ergür, Melike Biçer, Merve Akın, Mervegül Bayzat, Nazan Çepni, Neslinur İpekçi, Nurcan Kaya, Rabia İlter, Rukiye Uçan, Seda Akpınar, Sibel Turan, Yeliz Özel Karaduman, Zarife Beyazal ve Zübeyde Sipahioğlu'nun yaptığı birbirinden güzel 80'e yakın eser ziyaretçilerden tam not aldı.


Üsküdar Belediyesi, Ahde Vefa, Üsküdar, Güncel

Kaynak: Bültenler

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