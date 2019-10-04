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Büşra Öztürk Taekwondo Avrupa Üçüncüsü

Kayserili sporcu Büşra Öztürk İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.

04.10.2019 16:52Büşra Öztürk Taekwondo Avrupa Üçüncüsü
Kayserili sporcu Büşra Öztürk İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası 1 - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde yapıldı.

Şampiyonaya Türkiye'yi temsilen katılan Sporcu Büşra Öztürk 59 Kg'da Avrupa üçüncüsü olarak Bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonayı Taekwondo Milli Takımı Takım Halinde 3 Altın 2 Gümüş ve 8 Bronz Madalya Kazanarak Genel Klasmanda Avrupa 2.cisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Avrupa üçüncüsü olan sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Büşra Öztürk, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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