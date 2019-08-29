Büşra Pekin 'Ferdane' İle dönüyor!

Fırıncının Naif Karısı 'Ferdana'

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Murat Taşkent'in kaleme aldığı 'Fırıncının Karısı' sinema filminde Büşra Pekin sürprizlerle dolu 'Ferdane' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Hayal dünyasında uçuk, normal yaşamında naif bir kadın olan 'Ferdane', fırıncı olan kocası Mustafa'nın (Alper Kul) davranışlarında değişiklikler fark eder.Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'daki akıl almaz değişikler üzerine kocasını gizliden gizliye takip eden 'Ferdane', kendisini sürprizlerle dolu bir maceranın içinde bulur. Uzun bir aranın ardından 'Fırıncının Karısı' sinema filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Büşra Pekin, 'Ferdane' karakteriyle izleyenleri hem güldürüp hemde şaşırtacak...

27 Eylül'de Sinemalarda

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yapımını 'Two Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı 'Fırıncının Karısı' 27 Eylül'de Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da sinemalarda...

Büşra Pekin'in fırıncının karısı Ferdane, Alper Kul'un fırıncı Mustafa, Korhan Herduran'ın Ramazan, Ferdi Sancar'ın İsmail ve Seda Türkmen'in Hacer karakterlerine hayat verdiği komedi filmi 'Fırıncının Karısı', alışılagelmişin dışındaki hikayesiyle dikkat çekiyor.