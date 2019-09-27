Butan'da askeri helikopter düştü: 2 pilot öldü

Hindistan ordusuna ait bir askeri helikopter Butan'da düştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetti.

Hint medyası, Butan'da Yonphula Ulusal Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu yapan 'Cheetah' tipi askeri helikopter ile irtibatın kesilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Yapılan çalışmalarda enkazın bulunduğunu ancak 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel medya, kazanın yoğun sis nedeniyle gerçekleşmiş olmasından şüphelenildiğini, kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığını duyurdu.