Bütçe 62 Milyar Lira Açık Verdi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:16



15 Kasım 2018 Perşembe 15:16

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2018 yılı Ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, bütçe Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ekim ayında 5,4 milyar TL açık verdi. 2017 yılı Ekim ayında 197 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ekim ayında 1,2 milyar TL faiz dışı açık verildi. 2018 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artarak 62,1 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20,2 oranında artarak 67,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 oranında artarak 48,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 63,3 milyar TL oldu.OCAK-EKİM 2018 DÖNEMİ2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 35 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 62,1 milyar TL açık verdi. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde 15,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında artarak 609 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 23,3 oranında artarak 671,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 oranında artarak 507,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,7 oranında artarak 606,4 milyar TL oldu.(İHA)