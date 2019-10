"Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda bunların yapılandırılmasını bekliyoruz." dedi.Özdemir, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in çok güzel bir şehir olduğunu ve hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.İzmir'de birçok projeye imza attıklarını kaydeden Özdemir, zamanında İzmir Limanı ihalesine girdiklerini ancak kazanamadıklarını kaydetti. Özdemir, futbolun insanların hayatında tutku haline geldiğini, Türk futbolunun marka değerinin artırılması gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirtti.Bunun gerçekleşmesi için en önemli unsurun liyakat ve futbolda adaletin sağlanması olduğuna dikkati çeken Özdemir, göreve geldikten sonra bu doğrultuda kurulların hepsini yenilediklerini bildirdi.Özdemir, federasyon genel kurulunda bazı değişiklikler yaparak lisans kurulu oluşturduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün kulüpler dönem dönem 3 aylık, 6 aylık bilançolarını bize vermek durumundalar. Biz bu bilançoları inceleyerek kulübün mali analizini yapıyoruz. Mali analizlerle kulüplerin 1 yılda harcayacakları limiti belirliyoruz. Bu sene bu işi eylül ayında ilan ettik ve 18 Süper Lig takımının harcayacağı para miktarlarını ortaya koyduk. İnşallah bunu devam ettirerek 3. Lig'e kadar götürmek istiyoruz. Ocak ayında bizim harcama limitleri dışında herhangi bir para harcama durumunda olan kulüplerimize belki ihtar, belki puan silme, transfer yasağı gibi en ağır cezaları futbol federasyonumuz vermek zorunda kalabilecek. Çünkü şu anda Süper Lig takımlarımızın borcu 14 milyar, bunun 10 milyar lirası da 4 büyük kulübümüze ait. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon spor ve Beşiktaş. Bunların analizine baktığımızda borçları düşürmeleri gerektiğine inandık. Hem iddialarını sürdürecekler hem de bu borç stoğunu düşürecekler. Bankalar Birliği ile ilgili çeşitli toplantılar yaptık. Süper Lig'deki 18 kulüpten 8'inin borçlarını yapılandırmaya ihtiyacı vardı. 5'i yaptı yollarına devam ediyor, kaldı 3 kulübümüz, şu an görüşmeleri devam ediyor. En kısa zamanda bunların yapılandırılmasını bekliyoruz. Bu olmazsa bu kulüplerin devam etmelerinin mümkün olmadığını burada ifade edebilirim. Bütçe disiplini vazgeçmeyeceğimiz konuların başında geliyor."Dünyada spor ekonomisinin 2 trilyon dolarlık bir bütçesi olduğunu, bunun 500 milyar dolar civarının futbola ait olduğunu aktaran Özdemir, Türkiye'nin futbola 2 milyar dolar civarında harcama yaptığını söyledi.Nihat Özdemir, bu rakamı 4-5 milyar dolar seviyesine çekmek istediklerini belirterek, "Ana hedefimiz bu. Futboldaki en büyük gelir kalemlerine göz attığımız zaman, bütün dünyada en önemli futboldaki gelirin yayın gelirleri olduğunu biliyoruz. Diğeri, tribündeki gelirler, futbolcu satışları, sponsor ve reklam gelirleri. Ana hedefimiz bizim ne yapıp ne edip Türkiye'nin marka değerini arttırırken, 4-5 milyar hedeflediğimiz futbol rakamını yakalamak." diye konuştu.Son dönemde A Milli Futbol Takımı'nın yakaladığı sportif başarılarla FIFA sıralamasında yükseldiklerini hatırlatan Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde hedefimiz gruptan birinci çıkmak. İzlanda'nın 4 puan önündeyiz. Averajımız Fransa'dan iyi. Ana hedef gruptan lider olarak çıkmaktır." dedi."İzmir'de milli maç oynamak istiyoruz"Türkiye'de oynanan Süper Kupa maçı öncesinde Chelsea ve Liverpool başkanlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Özdemir, iki başkanın da sahada rakip olduklarını, ancak saha dışında futbol için beraber olduklarını söylediğini kaydetti.Yayın gelirinin 412 milyon dolara düştüğünü anımsatan Özdemir, "Yayıncı kuruluş bu rakamı ödemeyeceğini beyan etti. Yapılan pazarlıklar sonucu ilk olarak 450 milyon dolara düşürmüştük. Bu sene 412 milyon dolara düşürdük. Çünkü futbol markamızın değerini bir türlü artıramıyoruz. Bunu artırırsak futbol yayın gelirimiz 750 milyon dolara kadar çıkabilir." yorumunu yaptı.Devletin üzerine düşen bütün görevleri sporun altyapısı yönünden yapmaya gayret gösterdiğini ifade eden Özdemir, bir çok ilde modern stadyumlar yapıldığını dile getirdi.İzmir'de aynı durumun söz konusu olmadığına değinen Özdemir, şu görüşleri paylaştı:"İzmir hiç bir zaman Türk futbolunun içinden ayrılamaz. En kısa zamanda İzmir'in 40 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyuma kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda hiç bir İzmir takımı kendi stadyumunda oynamıyor. İnşallah Göztepe ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacak. İzmir'in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir kendisi ve çevresi açısından çok önemli bir il. İzmir altyapılar yönünde stadyum hariç hazır. Bunun da en kısa zamanda olacağına inanıyorum."Özdemir, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'nda da yer almak istediklerini aktardı."Olimpiyat stadı milli takımın stadyumu olacak"Şu anda çalıştığı kulüp başkanlarının hepsinin birbirinden kıymetli olduğunun altını çizen Özdemir, "Kulüpler Birliği başkanımız Fikret Orman yakın bir zamanda istifa etti. Uyum içinde çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Kulüpler Birliği çok yakın bir zamanda kendi başkanı seçecek ve yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yapısal anlamda çok yapacak işimiz var. Eğer federasyon ve kulüpler birliği bir arada çalışırsa büyük bir güç olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.Türkiye'nin Süper Kupa finalini başarıyla atlattığını anımsatan Özdemir, 2020'in mayıs ayında oynayacak UEF Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili açıklamalarda bulundu.Final için kapasitenin 70 binin üzerinde olması gerektiğine bildiren Özdemir, şöyle devam etti:"Bugün Türkiye'de bunu karşılık verecek tek stat Olimpiyat Stadyumu. Fakat maalesef buranın da gerçek stadı ancak 64-65 bin civarında. Şu anda inşaata başladık. İlk olarak 70 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Stadyumun tamamen altyapısı çökmüş durumda. Yeniliyoruz. Işıklandırma sistemini de yapıyoruz. İnşallah mart ayına kadar bu stadyumu 30 Mayıs'ta yapacağımız Şampiyonlar Ligi finaline hazırlayacağız. Mart ayında da bir milli maçımızı da burada yapacağız. Finalden sonra stadyumun üstünü kapatarak burayı Fransa ve İngiltere milli takımlarının kullandıkları statlar gibi A Milli Futbol Takımı'nın stadyumu haline getireceğiz. Hatta TFF'nin merkezini de bu stadyuma taşımayı planlamaktayız."Yabancı oyuncu sınırlamasıTürk futbolunda yabancı oyuncu sınırlaması hakkında bir soruya Özdemir, Süper Lig'de bazı takımların 11 yabancı oyuncuyla maça çıktığını hatırlatarak, "Plan program dahilinde bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız. Bunu Kulüpler Birliği ile beraber yürütmeyi düşünüyoruz." dedi.Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın başarısını yabancı oyuncu kuralına bağlayanların olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda ön yargılı değiliz. Bu konu üzerinde uzun süre tartışarak, Türk futbolu için, Türk futbolunun gelişimi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Altyapılara gerekli bütçeleri sağlayamıyoruz." diye konuştu.Süper Lig ve 1. Lig'in gelir açısından fena durumda olmadığını ancak diğer profesyonel lig ve amatör liglerin gelirler açısından durumunun çok zor olduğunu kaydeden Özdemir, yayın gelirlerinden bütçeler ayırarak kaynak aktarmaya çalıştıklarını söyledi.İzmir takımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Altınordu'nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum. Karşıyaka ise hiç bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. İnşallah en kısa zamanda eski gücüne kavuşur." değerlendirmesinde bulundu.Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Özdemir, Karşıyaka gibi bir kulübün stadının olmamasını kötü olduğunu, en kısa zamanda yapılması gerektiğini aktardı.TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in bir sosyal medya hesabı olması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yakında kamuoyuna açıklama yapılacağını kaydetti.