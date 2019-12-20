Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti

TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Bütçesi'nin tümü üzerindeki görüşmeler için Meclis Başkanı Şentop başkanlığında toplandı. Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye bakışları damga vurdu.

HDP'YE BAKIŞ...

Bütçe görüşmelerinin son gününe MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı. Görüşmede vekillerle tokalaşan Bahçeli'nin HDP grubuna bakışı ise objektiflere yansıdı.

ŞENTOP KONUŞTU

Şentop, Meclis Genel Kurulunda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan görüşmelerin bugün sona ereceğini belirterek, 11 gün boyunca devam eden çalışmalarda milletvekillerinin, komisyon üyelerinin ve bakanların yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Şentop, kapanış görüşmeleri sonrasında bütçeyi ve kesin hesabı Genel Kurulun oyuna sunacağını dile getirdi.

2020'nin TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olduğuna dikkati çeken Şentop, "Milli egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisimiz en zorlu Kurtuluş Savaşı ortamında Cumhuriyeti kurmuş geliştirmiş ve bugünlere getirmiştir." diye konuştu.