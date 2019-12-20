Haberler » Politika » Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Haberler

Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti

TBMM Genel Kurulunda 11 gün önce başlayan bütçe maratonu bugün sona eriyor. Görüşmelere MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP Eş Başkanları katıldı. Bahçeli'nin HDP grubuna bakışları ise objektiflere yansıdı.

20.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:12

TBMM Genel Kurulu, 2020 Yılı Bütçesi'nin tümü üzerindeki görüşmeler için Meclis Başkanı Şentop başkanlığında toplandı. Görüşmeye Devlet Bahçeli'nin, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye bakışları damga vurdu.

HDP'YE BAKIŞ...

Bütçe görüşmelerinin son gününe MHP lideri Devlet Bahçeli katıldı. Görüşmede vekillerle tokalaşan Bahçeli'nin HDP grubuna bakışı ise objektiflere yansıdı.

ŞENTOP KONUŞTU

Şentop, Meclis Genel Kurulunda 9 Aralık Pazartesi günü başlayan görüşmelerin bugün sona ereceğini belirterek, 11 gün boyunca devam eden çalışmalarda milletvekillerinin, komisyon üyelerinin ve bakanların yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Şentop, kapanış görüşmeleri sonrasında bütçeyi ve kesin hesabı Genel Kurulun oyuna sunacağını dile getirdi.

2020'nin TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olduğuna dikkati çeken Şentop, "Milli egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisimiz en zorlu Kurtuluş Savaşı ortamında Cumhuriyeti kurmuş geliştirmiş ve bugünlere getirmiştir." diye konuştu.

Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti

Halkların Demokratik Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel

Kaynak: AA


Politika

Son Dakika Haberleri

15:38   Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:35   TİGAD, İhlas Haber Ajansı ekibiyle bir araya geldi - Haberler
15:34   AK Parti'li Yediyıldız: "Ordu, istihdamda en üst seviyeye ulaşacak" - Haberler
15:34   Nijerya'da 800 bin çocuk "yetersiz beslenme nedeniyle bodur" kaldı - Haberler
15:29   Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler
14:59   Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Haberler
14:47   Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı - Haberler
14:26   Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haberler
14:26   Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı - Haberler
20.12.2019 15:40:14