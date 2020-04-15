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Bütçe, Mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçe gelirleri mart ayında 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira oldu.

15.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22
Bütçe, Mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçe gelirleri mart ayında 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira oldu. Böylece, bütçe dengesi 43,7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Mart ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri 47 milyar 442 milyon 713 bin lira, giderleri 91 milyar 161 milyon 877 bin lira oldu. Böylece Mart ayında bütçe 43 milyar 719 milyon 164 bin lira açık verdi. 2020 yılı Mart ayında faiz dışı bütçe giderleri 79 milyar 821 milyon 551 bin lira ve faiz dışı açık ise 32 milyar 378 milyon 838 bin lira oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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