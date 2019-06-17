17.06.2019 14:34
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Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Merkezi yönetim bütçesinde, mayıs ayında 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar lira açık kaydedildi.

Merkezi yönetim bütçesinde, mayıs ayında 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar lira açık kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 71,6 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 24,2 artarak 83,6 milyar lira oldu.
Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek 347,5 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 28,4 artışla 414 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Böylece merkezi yönetim bütçesi, mayısta 12,1 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 66,5 milyar lira açık verdi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Maliye Bakanlığı, Ekonomi

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