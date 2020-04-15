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Bütçe uygulama sonuçları (1)

Türkiye'nin, mart ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

15.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:28
Bütçe uygulama sonuçları (1)
Türkiye 'nin, mart ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 47 milyar 443 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 15,6 artışla 91 milyar 162 milyon lira oldu.
Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 yükselerek 255 milyar 749 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 12,1 artarak 285 milyar 330 milyon lirayı buldu.
Böylece, merkezi yönetim bütçesi martta 43 milyar 719 milyon lira ve ocak-mart döneminde 29 milyar 581 milyon lira açık verdi.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi
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