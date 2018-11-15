Bütçe Uygulama Sonuçları (2)

15 Kasım 2018 Perşembe 11:56



15 Kasım 2018 Perşembe 11:56

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ekim döneminde 671 milyar 70 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 608 milyar 960 milyon lirayı buldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı ile ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.Buna göre, geçen yıl ekimde 197 milyon lira faiz dışı fazla verilirken, geçen ay 1 milyar 158 milyon liralık faiz dışı açık oluştu.2018 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 762 milyar 753 milyon liralık ödenekten, geçen ay 67 milyar 529 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 56 milyar 182 milyon lira olmuştu.Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 691 milyar 53 milyon lira ödeneğin yüzde 9,2'si kullanılarak 63 milyar 300 milyon lira harcandı. Ekimde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 artarak 17 milyar 619 milyon lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri için bütçede öngörülen 183 milyar 127 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6'sı kullanıldı.Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 artarak 2 milyar 941 milyon lira oldu ve bütçede öngörülen 30 milyar 792 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6'sı harcandı.Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 66 milyar 69 milyon liralık ödeneğin yüzde 8,9'u geçen ay kullanıldı. Söz konusu ayda mal ve hizmet alımı gideri yüzde 3,1 artışla 5 milyar 886 milyon lira olarak gerçekleşti.Cari transferler geçen ay, Ekim 2017'ye göre yüzde 20,6 artarak 25 milyar 361 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 299 milyar 399 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5'i harcandı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 11 milyar 739 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 687 milyon lira oldu.Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 1 milyar 111 milyon lira, mahalli idare payları ise 5 milyar 772 milyon lira olarak gerçekleşti.Ekimde 8 milyar 609 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 1 milyar 353 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 531 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artışla 4 milyar 226 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Bütçe gelirleriGeçen yılın ekim ayında 52 milyar 834 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında yüzde 17,6 artarak 62 milyar 142 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 6,5 artışla 48 milyar 504 milyon lira oldu.Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 115,7 artarak 11 milyar 457 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri geçen ay 1 milyar 837 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 343 milyon lira olarak kaydedildi.Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelere bakıldığında, ekimde geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 142,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 61,6, harçlar yüzde 25,9, gelir vergisi yüzde 23,7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 14,5, damga vergisi yüzde 5,8 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,4 arttı. Özel tüketim vergisi yüzde 30,2 azaldı. Diğer vergiler tahsilatı ise yüzde 26,8 artış gösterdi.Ocak-ekim dönemi gerçekleşmeleriMerkezi yönetim bütçesi, ocak-ekim döneminde 62 milyar 110 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 2 milyar 535 milyon lira oldu.Geçen yılın ocak-ekim döneminde 544 milyar 403 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,3 artarak 671 milyar 70 milyon lirayı buldu. Ocak-ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 606 milyar 425 milyon lira olarak hesaplandı.Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 yükselerek 64 milyar 645 milyon liraya ulaştı.Geçen yılın ocak-ekim döneminde 509 milyar 442 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 19,5 artarak 608 milyar 960 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 17,9 artışla 507 milyar 855 milyon lira oldu.Aynı dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 32,1 artışla 79 milyar 100 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-ekim döneminde 17 milyar 490 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 4 milyar 515 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Vergi türleri itibarıyla ocak-ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,1, kurumlar vergisi yüzde 33,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 29, gelir vergisi yüzde 25,3, harçlar yüzde 15,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10,5, damga vergisi yüzde 10,4, özel tüketim vergisi yüzde 0,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 20,7 oranında arttı.Personel giderleriPersonel giderleri, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 168 milyar 269 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 27 milyar 952 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 yükselerek 52 milyar 325 milyon lirayı buldu.Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 yükselişle 267 milyar 944 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 126 milyar 607 milyon liralık transfer yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5'lik artışı ifade ediyor.Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 17 milyar 79 milyon lira oldu.Ocak-ekim döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 11 milyar 920 milyon lira, mahalli idare payları 58 milyar 688 milyon lira olarak belirlendi.Söz konusu dönemde 60 milyar 808 milyon lira sermaye gideri oluşurken, 12 milyar 88 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 17 milyar 40 milyon lira olarak gerçekleştiği ocak-ekim döneminde, faiz giderleri de yüzde 29 artarak 64 milyar 645 milyon liraya ulaştı.(Bitti)