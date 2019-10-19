Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek

TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 468,3 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YAKLAŞIK 3,2 MİLYAR LİRA KAYNAK

Bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı'na yaklaşık 3,2 milyar lira, TBMM'ye 1,7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına da 2,2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı'na 58,9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 53,9 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 40,3 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek 29 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığı'na ayrılan ödenek miktarı da 23 milyar lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli idareler arasında en yüksek ödenek 21,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ayrılırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9,5 milyar lirayla bütçeden en çok pay alan 2'nci özel bütçeli kurum oldu.

TÜBİTAK ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bütçeden 3,5'ar milyar lira kaynak tahsis edildi. KOSGEB'in gelecek yıl için bütçesi de 1,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.