Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor (1) - Cezayir

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Başkent Cezayir
'deki Merkez
Postane Meydanında toplanan yüzlerce göstericiMeydanda toplanan ve bayraklar taşıyan göstericilerin sloganlar atması Göstericilerin taşıdıkları Buteflika karşıtı pankartlar Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.
Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.
Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Cumhurbaşkanı, Merkez, Cezayir, Güncel
Kaynak: AA