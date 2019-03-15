15 Mart 2019, 18:18
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Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor (1) - Cezayir

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Meydanda toplanan ve bayraklar taşıyan göstericilerin sloganlar atması Göstericilerin taşıdıkları Buteflika karşıtı pankartlar Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici
Meydanda toplanan ve bayraklar taşıyan göstericilerin sloganlar atması
Göstericilerin taşıdıkları Buteflika karşıtı pankartlar Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.

Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.

Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Cumhurbaşkanı, Merkez, Cezayir, Güncel
Kaynak: AA