Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor (2)

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Buteflika karşıtı gösteriye katılan yüzlerce kişinin sloganlar atarak ilerlemesiMeydanda toplanan göstericilerin taşıdıkları dövizler ve pankartlar Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerCezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.
Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.
Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
Güncel
Kaynak: AA