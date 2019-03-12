Buteflika'nın Kararları Özgür Seçimlerin Yapılmasını Sağlayacak"

Kaynak: AA

Cezayir Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın aldığı kararların özgür cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını ve yeni bir cumhuriyet kurulmasını sağlayacağını belirtti.Lamamra, Buteflika'nın kararlarının ardından ilk resmi tepki olarak Uluslararası Fransız Radyosu'na yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının aldığı kararların özgür cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını ve yeni bir cumhuriyetin kurulmasını sağlayacağını ifade etti.Yeni atanan Başbakan Yardımcısı, "Buteflika'nın aldığı kararlar tarihi. Cezayirlileri mutlu etmesini temenni ediyorum. Kutlama gösterileri yapıldığını duyuyoruz. Bu Cezayir'in 1962'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana en önemli dönüşüm oldu." dedi.Lamamra, erken seçimlerin daha sonra tayin edilecek bağımsız bir kurulun denetimi altında bağımsız seçimler olacağını, Buteflika'nın bunun için talimat verdiğini kaydetti.Yeni hükümetin, kadrosunu oluşturmasının hemen akabinde cumhurbaşkanlığı kararlarını ve ulusal konferansı görüşmek üzere gençlerle ve çeşitli aktif kesimlerle diyalog kurulacağını aktaran Lamamra, ulusal konferansın yeni bir cumhuriyet ve yönetim kurulması yolunda yeni anayasanın oluşturulması için bağımsız ve kapsamlı olacağını ifade etti.Yönetimin değişiklik vaatleri karşısında muhalefetin rejimin ciddiyeti konusundaki güvensizliğine işaret eden Lamamra, diyalog kurulması ve insanlara neler olduğunun açıklaması gerektiğini, ön yargısız yeni bir Cezayir kurulması yolunda atılan adımların arkasında durmak gerektiğini kaydetti.Lamamra, muhalefetin de ulusal konferansa katılacağına, tüm kesimlerin önerisine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, dün yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini ve seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu.Gelişmelerin ardından resmi haber ajansının haberinde, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti. Ayrıca Buteflika'nın Başbakan yardımcılığı görevine eski Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı atadığı aktarılmıştı.Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.